

رام الله 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 31 وفاة، و2110 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 81.9 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.2 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 119 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

21:46ت م

0198



رام الله 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 31 وفاة، و2110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1823 حالة تعافٍ.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 81.9 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.2 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 119 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //21:46ت م0198

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2110 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.