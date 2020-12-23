السعودية اليوم / الجزائر تسجل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 480 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2696 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 381 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 64401 حالةً.

// انتهى //

21:38ت م

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الجزائر 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 480 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 69549 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2696 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 381 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 64401 حالةً.// انتهى //21:38ت م0194

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