السعودية اليوم / مصر تدخل في الموجة الثانية لكورونا بتسجيل 911 إصابة ووفاه 42 حالة



القاهرة 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد اليوم رسمياً دخول مصر في الموجة الثانية من

وقالت خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة والمستشفيات التى أدرجت لتقديم الخدمات الطبية لمرضي الفيروس: إنّ الأسبوع الحالي شهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر إلى 127 ألف حالة، و 7 آلاف حالة وفاة خلال 10 أشهر ونصف الشهر منذ ظهور أول إصابة بالمرض.

وأوضحت أن الفئات الأولى بالتطعيم بلقاح كورونا الجديد هم الأطقم الطبية والعاملون بمستشفيات العزل والصدر، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

وأضافت أن كل شحنة من اللقاحات التى تُورَّد لمصر تأخذ أسبوعين فى التحليل، ويجرى عليها أربعة تحاليل مهمة، للتأكد من الفاعلية، واللقاح عبارة عن جرعتين بين كل جرعة 21 يوماً.

وأشارت إلى أن هناك 363 مستشفى مجهزة لاستقبال مصابي فيروس كورونا في جميع محافظات مصر تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي ونحو 4 آلاف و500 سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم وُفِّرَ 200 جهاز تنفس جديد ستُوزَّع على المستشفيات.

// انتهى //

21:21ت م

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القاهرة 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد اليوم رسمياً دخول مصر في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بتسجيل 911 إصابة جديدة اليوم ووفاة 42 حالةً.وقالت خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة والمستشفيات التى أدرجت لتقديم الخدمات الطبية لمرضي الفيروس: إنّ الأسبوع الحالي شهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر إلى 127 ألف حالة، و 7 آلاف حالة وفاة خلال 10 أشهر ونصف الشهر منذ ظهور أول إصابة بالمرض.وأوضحت أن الفئات الأولى بالتطعيم بلقاح كورونا الجديد هم الأطقم الطبية والعاملون بمستشفيات العزل والصدر، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.وأضافت أن كل شحنة من اللقاحات التى تُورَّد لمصر تأخذ أسبوعين فى التحليل، ويجرى عليها أربعة تحاليل مهمة، للتأكد من الفاعلية، واللقاح عبارة عن جرعتين بين كل جرعة 21 يوماً.وأشارت إلى أن هناك 363 مستشفى مجهزة لاستقبال مصابي فيروس كورونا في جميع محافظات مصر تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي ونحو 4 آلاف و500 سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم وُفِّرَ 200 جهاز تنفس جديد ستُوزَّع على المستشفيات.// انتهى //21:21ت م0193

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