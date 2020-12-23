السعودية اليوم / بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ شهر أبريل



لندن 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 744 حالة وفاة بفيروس

فيما بلغت حصيلة الإصابات الجديدة 39,237 حالة، ليرتفع بذلك معدل تكاثر المرض "R" إلى 1.1-1.3.

وعزت السلطات الصحية البريطانية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات إلى ظهور فصيل جديد من الفيروس أكثر عدوى يعرف باسم VUI-202012/01.

ودعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي حول المرض، المواطنين إلى الالتزام بالقيود الصحية للحد من وقوع مزيد من الإصابات.

كما أعلن إدراج محليات ساسكس وأوكسفوردشاير وسوفولك ونورفولك وكمبريد جشير وأجزاء من إسيكس غير المغطاة حالياً وويفرلي في ساري وهامبشاير - باستثناء نيو فورست ضمن الدرجة الرابعة من سلم التقييد الاجتماعي الصارم ابتداءً من يوم 26 ديسمبر القادم.

// انتهى //

21:06ت م

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لندن 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجلت السلطات الصحية في بريطانيا 744 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة هي الأعلى من منذ شهر أبريل الماضي.فيما بلغت حصيلة الإصابات الجديدة 39,237 حالة، ليرتفع بذلك معدل تكاثر المرض "R" إلى 1.1-1.3.وعزت السلطات الصحية البريطانية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات إلى ظهور فصيل جديد من الفيروس أكثر عدوى يعرف باسم VUI-202012/01.ودعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي حول المرض، المواطنين إلى الالتزام بالقيود الصحية للحد من وقوع مزيد من الإصابات.كما أعلن إدراج محليات ساسكس وأوكسفوردشاير وسوفولك ونورفولك وكمبريد جشير وأجزاء من إسيكس غير المغطاة حالياً وويفرلي في ساري وهامبشاير - باستثناء نيو فورست ضمن الدرجة الرابعة من سلم التقييد الاجتماعي الصارم ابتداءً من يوم 26 ديسمبر القادم.// انتهى //21:06ت م0189

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