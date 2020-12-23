

بيروت 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 2246 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 116143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1333 حالةً بعد تسجيل 22 حالة وفاة.

// انتهى //

20:57ت م

0188



بيروت 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 163225 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 116143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1333 حالةً بعد تسجيل 22 حالة وفاة.// انتهى //20:57ت م0188

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.