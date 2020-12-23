السعودية اليوم / الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر



واشنطن 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 المطور من شركتي فايزر-بايونتيك.

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن البنتاغون، أنه بهذا الاتفاق يصل عدد الجرعات التي اشترتها الولايات المتحدة إلى 400 مليون جرعة، وهو ما يسمح بتلقيح 200 مليون شخص، على جرعتين بفارق شهر بينهما.

وأفاد البيان، أنه بموجب الاتفاق ستسلم فايزر 70 مليون جرعة على الأقل بحلول 30 يونيو 2021 والباقي في 31 يوليو على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن الاتفاق يعطي الحكومة الأميركية خيار شراء 400 مليون جرعة إضافية من اللقاح ذاته.

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