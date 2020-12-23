السعودية | “الصحة” تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا

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سجلت وزارة الصحة حتى اليوم 500.178 شخصاً عبر تطبيق صحتي، يرغبون بأخذ اللقاح المعتمد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ بدء إعلان الوزارة للتسجيل الثلاثاء الماضي.

وحثت “الصحة” المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وحدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم “40” ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة بالإضافة إلى من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاماً; بالإضافة إلى بقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

وأبانت الصحة أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.