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وزير الشؤون الإسلامية: خطبة الجمعة للتحذير من المخدرات 

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ‬، الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة‬، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها، وحرمة تعاطيها، وأهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها.

ويأتي توجيه الوزير في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ويأتي منها آفة المخدرات والمسكرات، وتبيان جرم مروجيها، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع وتسهم في نشر الأمن وتعزيز الوسطية والاعتدال.

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MO Nasa

MO Nasa

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