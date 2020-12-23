شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: خطبة الجمعة للتحذير من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي توجيه الوزير في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ويأتي منها آفة المخدرات والمسكرات، وتبيان جرم مروجيها، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع وتسهم في نشر الأمن وتعزيز الوسطية والاعتدال.
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