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الداخلية تحدد عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل وخارج المحلات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة الداخلية عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأوضحت الوزارة، أنه في حال المخالفة للمرة الأولى يعاقب المنشأة أو المسؤول بـ5 آلاف ريال غرامة، والحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك بـ5 آلاف ريال.
وفي المرة الثانية تضاعف العقوبة لـ10 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة تضاعف العقوبة ويحال المسؤول للنيابة العامة.
وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة 6 أشهر.
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