القبض على شخص امتهن كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها بالرياض

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات.

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت- بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط بارتكاب جرائم امتهن فيها كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابه عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

