الحصيني يتوقع أقوى موجة برد منذ دخول المربعانية بداية من الخميس

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، موجة شديدة البرودة على عدة مناطق خلال الأيام القادمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: متوقع موجة برد من شبه قوية إلى متوسطة على أجزاء واسعة من مناطق المملكة العربية السعودية والخليج، متوقع أن تكون أقوى موجة برد منذ دخول مربعانية 1442هـ إلا أن يصرفها الله، بدايتها الخميس 9/ 5/ 1442هـ على مناطق الشمالية وتبوك ثم الجوف فحائل متوقع عليها موجة برد شبه قوية”.

وأضاف: “متوقع أن تسجل الصغرى في الشمالية والجوف وتبوك وحائل بين الصفر وثلاث درجات مئوية، والكبرى بين 13 و18 درجة مئوية، ومتوقع موجة برد متوسطة القوة على القصيم والرياض، تتراوح فيها درجة الحرارة الصغرى بين 3 و7 درجات مئوية، والعظمى بين 13 و19 درجة مئوية”.

وتابع عبدالعزيز الحصيني: “متوقع موجة برد خفيفة على منطقتي الشرقية والمدينة، تتراوح صغراها بين 9 و13 درجة، والعظمى بين 19 و24 درجة مئوية، وشمالهما تزداد فيهما البرودة واحتمال تشكل الصقيع على شمال الوسطى والشمالية من المملكة، متوقع أن تزف إجازة الفصل الأول طلابها على وقع المطر- بإذن الله”.

