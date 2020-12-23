قرقاش: من الرياض عاصمة القرار الخليجي نتطلع لقمة ناجحة لتعزيز الحوار

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الإمارات تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي في “تويتر”: “نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي”.

وأضاف قرقاش: “إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو- بمشيئة الله- خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل”.

