فيديو.. حادث مروري بعقبة شعار نتيجة احتراق مكابح شاحنة

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

وقع صباح اليوم الأربعاء حادث مروري، في عقبة شعار بمنطقة عسير، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وبحسب مصادر “متابعات الخليج 365” وقع الحادث الساعة السابعة صباح اليوم الأربعاء لسيارة نقل بضائع من طرف واحد فقط نتيجة احتراق مكابح الناقلة، حيث كانت محملة بأخشاب، ونجا سائقها، فيما تم السيطرة على الحريق في وقت قياسي من الدفاع المدني.

وتعتبر عقبة شعار الواقعة في منطقة عسير، والرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير وجميع المحافظات الأخرى وصولًا إلى مدينة جدة ومكة المكرمة، هي الشريان المغذي والحيوي لمنطقة عسير من الجهة الشمالية الغربية والمنفذ الرئيسي لعبور الشاحنات بكثافة عالية جدًّا، والتي تنقل البضائع المختلفة من مدينة جدة وغيرها من مناطق ومحافظات المملكة.