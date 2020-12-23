شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: نصف مليون سجلوا في «صحتي» لتطعيم كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أكثر من 500 ألف شخص حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد عبدالعال، أوضح عبر «تويتر»، أن جميع من أخذ لقاح «كورونا» يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

وطالب متحدث الوزارة، الجميع، بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.