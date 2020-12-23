شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القبض على محطم زجاج المركبات لسرقة مقتنياتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط بارتكاب جرائم امتهن فيها كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابه عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر الرياض: القبض على محطم زجاج المركبات لسرقة مقتنياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.