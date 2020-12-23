شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إدارة السعودية لملف الحوار الخليجي «موضع ثقة وتفاؤل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم (الأربعاء)، عن التطلع لقمة ناجحة في الرياض «نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي». وأكد قرقاش في تغريدة على «تويتر» أن إدارة السعودية ملف تعزيز الحوار الخليجي «موضع ثقة وتفاؤل». وأضاف: من الرياض؛ عاصمة القرار الخليجي، نخطو خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل.



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