شراكة استراتيجية بين تحالف محاربة الإرهاب وجامعة نايف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس مذكرة تعاون مشترك مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك في إطار التعاون المشترك بينه وبين المنظمات والمراكز العربية والإسلامية والدولية.

ومثل التحالف الأمين العام المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، فيما مثل الجامعة الرئيس الدكتور عبدالمجيد البنيان.

وأكد المغيدي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين التحالف والجامعة، تجسيدا للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما، مضيفا أن هذه المذكرة تهدف إلى التنسيق والتعاون بين كلا الطرفين بطريقة علمية منهجية وبشكل دوري ومنتظم، والتعاون والتكامل فيما بينهما ضمن المجالات البحثية والدراسات وتبادل الزيارات والمعلومات في المجالات المشتركة، والإصدارات الإعلامية والتدريب، وكل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف العنيف.

من جانبه أكد معالي الدكتور عبدالمجيد البنيان الدور الذي يقوم به التحالف في محاربة الإرهاب بمجالاته (الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية)، منوها بأن هذه الشراكة تأتي لتسهم في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية ونشر الوعي الفكري والعملي

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم عضوية 41 دولة، تعمل معا لتنسيق جهودها وتكثيفها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.