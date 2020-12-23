معهد الإدارة يرفع كفاءة منسوبي أمانة العاصمة المقدسة

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وبين أمين العاصمة المقدسة أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من مسؤولية الأمانة من أجل تعزيز التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة موظفي الأمانة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس مع مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان اتفاقية تعاون ضمن مبادرة «التميز في الأداء الحكومي»، يتم بموجبها تدريب وتأهيل منسوبي الأمانة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب، والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات وتقديم الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.وبين أمين العاصمة المقدسة أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من مسؤولية الأمانة من أجل تعزيز التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة موظفي الأمانة.

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