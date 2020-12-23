تفعيل برنامج الأحياء النموذجية بالطائف

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واعتمدت الأمانة من خلال فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة معايير محددة في تنفيذ أعمالها الميدانية، وعملت على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع سفلتة وترصيف للشوارع، ودعمها بوسائل السلامة المرورية، وتحديد المسارات، ووضع اللوحات التعريفية والإرشادية بما يدعم أعمال رفع مستوى كفاءة أداء الشوارع، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري القائم.ويجري العمل حاليا على تأهيل شوارع بحي الشرفية، بينما سيتبع ذلك مشاريع تأهيل شوارع عدد من الأحياء التي جددت الأمانة احتياجاتها، وسيتم تنفيذ المشاريع وفق المخصصات وأولويات التنمية والتطوير بالمحافظة.
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