شكرا لقرائتكم خبر تفعيل برنامج الأحياء النموذجية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت أمانة الطائف أعمال السفلتة والأرصفة في عدد من الأحياء ضمن جهودها لتأهيل كثير من المواقع، وتعزيز البنية التحتية لها بما يحقق الوصول لأحياء نموذجية مكتملة الخدمات بالتنسيق مع مختلف الشركاء من الجهات الخدمية، وتقديم أفضل الخدمات للسكان في ظل التطور المتنامي للمحافظة ومواكبة النهضة العمرانية والتمدد والانتشار السكاني الحالي والمستقبلي.

واعتمدت الأمانة من خلال فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة معايير محددة في تنفيذ أعمالها الميدانية، وعملت على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع سفلتة وترصيف للشوارع، ودعمها بوسائل السلامة المرورية، وتحديد المسارات، ووضع اللوحات التعريفية والإرشادية بما يدعم أعمال رفع مستوى كفاءة أداء الشوارع، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري القائم.

ويجري العمل حاليا على تأهيل شوارع بحي الشرفية، بينما سيتبع ذلك مشاريع تأهيل شوارع عدد من الأحياء التي جددت الأمانة احتياجاتها، وسيتم تنفيذ المشاريع وفق المخصصات وأولويات التنمية والتطوير بالمحافظة.