«الأمن البيئي» يضبط 46 مخالفا بحوزتهم 17 طنا من الحطب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض 46 شخصا من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم 17 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع جرى تحميلها على 34 شاحنة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي في بيانه أمس أن ضبط المخالفين يأتي في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية. جنسيات المقبوض عليهم: 37 سعوديا

4 بنجلاديشيين

3 باكستانيين

يمنيان

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