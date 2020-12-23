مختبر آلي للأحياء الدقيقة مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي

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وأوضح رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في المستشفى الدكتور فؤاد الدايل أن نظام الأتمتة لمختبر الأحياء الدقيقة وهو التقنية التي تنفذ من خلالها عملية الفحوصات المخبرية آليا عبر خطوط إنتاج متطورة دون مساعدة بشرية يعد من أحدث النماذج وأكثرها تطورا في المختبرات العالمية بعد الاطلاع وزيارة دول متقدمة طبقت التجربة خلال السنوات الماضية، من بينها مراكز طبية متقدمة في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا، وجرت دراسة المميزات والتحديات، ثم وضعت المعايير الدقيقة لتطبيقه في المستشفى.وأكد أن أهمية تأسيس مختبر الأحياء الدقيقة الآلي ذات أبعاد متعددة، من بينها سرعة إنجاز الفحوصات، وبالتالي سرعة وضع الخطة العلاجية وتقليص فترة تنويم المرضى، إضافة إلى تحسين وتجويد التحاليل المخبرية ومضاعفة أعداد الفحوصات وتقليص نسبة الأخطاء الناجمة من تدخل العامل البشري وتعزيز نظام مكافحة العدوى.
من جانبها أوضحت مساعد مدير المختبر الإكلينيكي في المستشفى الدكتورة ميسون مطبقاني أن تأسيس مختبر الأحياء الدقيقة الآلي يعد نقلة نوعية في الخدمة التشخيصية عبر توظيف أحدث الأساليب والتطبيقات التقنية التي تتيح القدرة على تتبع العينات المخبرية بصورة مدروسة وفعالة، مما يؤدي إلى تحسين الجودة في جميع مراحل المختبر.
وأضافت أن المختبر الآلي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة غير مسبوقة لمختبرات مماثلة في منطقة الشرق الأوسط ليفرز العينات المخبرية الإيجابية والسلبية واتخاذ القرار بشأن نتائج الوسائط الحيوية المبرمجة مسبقا، وفقا للإجراءات والمعايير المتبعة ما يزيد من سرعة الإنتاجية وكفاءتها.
وبينت مطبقاني أنه جرى تدريب كوادر سعودية في بلدي المنشأ لهذه التقنية المتطورة وهما إيطاليا وفرنسا، أعقبها تدريب محلي في مستشفى الملك فيصل التخصصي تحت إشراف الشركة المصنعة وبمعايير دولية وضمن برنامج تدريبي شامل، لافتة إلى أن الكوادر السعودية التي تعمل في المختبر تتجاوز 80% استطاعوا في فترة وجيزة التكيف مع طبيعة التقنية بكفاءة واقتدار.
آلية عمل المختبر:
- أخذ العينات من المريض عن طريق مسحات خاصة بالجهاز
- استلام العينات ومعالجتها واختيار الوسائط الحيوية المناسبة لطبيعة العينة
- إعداد الشرائح المجهرية حتى تصل إلى الحاضنات الذكية المزودة بكاميرات عالية الدقة
- النظام الآلي للمختبر يلتقط صورا للأطباق المخبرية قبل دخولها إلى الحاضنات للتأكد من جودتها
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