شكرا لقرائتكم خبر رصد مخالفات تكدس بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت جولات نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 15 مخالفة ترتبط بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد19» في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، وسبع مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 1534 موقعا، باستخدام 276.627 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 471 فردا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت 15.322طنا من النفايات، وأزالت 8615 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9391 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المجتمع، داعية جميع أفراد المجتمع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.