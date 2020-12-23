شقيق الزميل أحمد رأفت في ذمة الله

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«مكة» تتقدم للزميل وأسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلة الله أن يرحم الفقيد ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. و»إنا لله وإنا إليه راجعون». تستقبل التعازي على واتس اب رقم 0538070437، أو الاتصال على 002011533320561.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله شقيق مدير التسويق والمبيعات بالصحيفة الزميل أحمد رأفت، مدير شركة فارما كيور الدكتور محمد رأفت العريني.«مكة» تتقدم للزميل وأسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلة الله أن يرحم الفقيد ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. و»إنا لله وإنا إليه راجعون». تستقبل التعازي على واتس اب رقم 0538070437، أو الاتصال على 002011533320561.

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