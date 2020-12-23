اللقاحات تؤدي لتلاشي أمراض معدية في السعودية

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حالات الأمراض السارية والمعدية المبلغة حسب التخصص والمنطقة 2018 - 2019 الكوليرا 0

الدفتيريا 0

السعال الديكي 257‪

الكزاز 0

المستديمة النزلية 5

الالتهاب الكبدي ب 681‪ 0

شلل الأطفال 0

الحصبة 102‪ 4

النكاف 187‪

الحصبة الألمانية 36

الجديري المائي 366‪ 3

الحمى المالطية 425‪ 7

المكورات السحائية 3

المكورات الرئوية 6

أسباب أخرى لالتهاب السحايا 219‪

التهاب كبدي أ 252‪

التهاب كبدي ج 340‪2

التهاب كبدي عدوى غير محددة 12

تيفوئيد والبار تيفوئيد 0

الزحار الأميبي 259‪2

الزحار العصوي 76

السالمونيلا 255‪ 7

داء المشوكات 0

داء الكلب 0

حمى الضنك 0

الحمى الصفراء 0

الطاعون 0

حمى الوادي المتصدع 0

حمى الخرمة 0

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تستهدف وزارة الصحة تحصين نحو 70% من السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بغية الوصول لمناعة مجتمعية يمكن معها الاطمئنان لزوال الجائحة، أظهرت إحصاءات للوزارة منشورة من خلال الهيئة العامة للإحصاء أن التحصينات خلال الفترة من 2018- 2019 أدت لتلاشي بعض الأمراض المعدية في السعودية بشكل نهائي، إذ لم تسجل أي حالة من أمراض كالدفتيريا، الكزاز، شلل الأطفال، التيفوئيد وغيرها من الأمراض المعدية، الأمر الذي يبرهن على فعالية اللقاحات في حماية الأرواح من أمراض كانت قبل سنوات تتسبب في العديد من الوفيات، كما بلغت نسب التغطية بالتحصينات الأساسية 98%.

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