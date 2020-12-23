معرض فني يحيي ذكرى التشكيلي الراحل ياسر أزهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بجدة السبت المقبل معرضا للفنان السعودي الراحل ياسر أزهر، تعرض فيه أكثر من 30 لوحة فنية حصل من خلالها الفنان التشكيلي على عدد من الجوائز، وذلك برعاية أمين جدة المهندس صالح التركي.

وقالت ابنة الفنان الراحل نور ياسر أزهر لـ«مكة»: إن المعرض فكرة الصديق المقرب لوالدها رئيس الجمعية الفنان هشام بنجابي بهدف إحياء ذكراه، وأضافت «إن اللوحات المعروضة هي لوحات حصدت جوائز ولم يتسن للراحل إقامة معرض في حياته، حيث كان حلما يراوده طوال عمره»، مبينة أن عائلته أرادت إحياء ذكراه بإقامة هذا المعرض الذي تعرض فيه أعماله للمهتمين بالفن التشكيلي دون بيعها.

من جانبه قال الفنان التشكيلي هشام بنجابي إن ياسر أزهر أحد الفنانين السعوديين الذين يتمتعون بحس وطني عال، ولديه أعمال تعبر عن المملكة بحس تكعيبي، وهو بالمناسبة أصعب أنواع الفنون، متوقعا أن تكون أصداء المعرض عالمية. واضاف أنه لم يصادف خلال تواجده في الساحة التشكيلية لنحو 45 عاما أعمالا بقوة أعمال أزهر، وأنه رغم اطلاعه على معظم أعماله، إلا أنه فوجئ بوجود مجموعة رائعة لم يطلع عليها أحد، ومن هنا جاءت الفكرة المعرض لتقديمها للناس تخليدا لذكرى هذا الفنان المبدع.

لوحة جدارية للفنان الراحل في أحد طرق مكة المكرمة (مكة)

يذكر أن الفنان التشكيلي ياسر أزهر رحل فجأة في سبتمبر 2015، وكان أحد التشكيليين المساهمين في الساحة التشكيلية عبر المشاركة في المعارض منذ انطلاقتها، وتركزت أعماله على الجداريات التي تحمل هوية الحجاز والزخرفة الإسلامية، وترأس قبل وفاته قسم رعاية الأعمال الفنية بأمانة جدة، كما أعد دراسة أطلق عليها اسم خريطة الأشكال الجمالية، وذلك للخروج بخريطة خاصة عن مجسمات جدة من الناحية الفنية جمع فيها إحصائية الأعمال الفنية التي امتلكتها الأمانة وجميع الأعمال الفنية القائمة بجهود أفراد ومؤسسات وشركات.

ياسر أزهر

وتولى الفنان التشكيلي ياسر أزهر رئاسة قسم رعاية الأعمال الفنية بأمانة جدة، ونفذ دراسة للخروج بخريطة خاصة عن مجسمات جدة سميت خريطة جدة للأعمال الفنية جمعت الأعمال الفنية التي امتلكتها الأمانة وجميع الأعمال القائمة بجهود أفراد ومؤسسات وشركات، ووضعت الأعمال الفنية على شكل نقاط على خريطة جدة للأعمال الفنية، بحيث إنك بضغطة زر الفارة على النقطة المعنية يظهر الموقع، وبالتالي تظهر صور المجسم واسم الفنان واسم العمل الفني وخامة العمل الفني وتاريخ الإنجاز والجهات التي تبرعت به. تركزت أعماله على الجداريات التي تحمل هوية الحجاز والزخرفة الإسلامية. ياسر أزهر