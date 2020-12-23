أمير مكة يطلع على البرامج التقنية للتسهيل على ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.

واستمع الفيصل إلى شرح عن أعمال الوزارة، تضمن أن 5 ملايين معتمر ومصل قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة، ولم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا بينهم، في وقت تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.

كما اطلع أمير المنطقة على خطط الوزارة التطويرية، وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

من جهة أخرى التقى أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر السجان، يرافقه مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، ومدير عام الفرع النسوي بالمنطقة الدكتورة سارة العتيبي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة والمعهد لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.

كما استمع الأمير خالد الفيصل إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إلى جانب شرح عن الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.