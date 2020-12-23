شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ الرئيس الغاني بمناسبة إعادة انتخابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأعرب الملك في برقية عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح له، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد له حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا له دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد له حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا له دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.