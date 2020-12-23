شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. قصة السيف الأجرب وسر تسميته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يعتبر “السيف الأجرب” هو سيف الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثانية، حيث تم توارثه حتى وصل للإمام سعود بن فيصل والذي أهداه إلى الشيخ أحمد بن خليفة الغتم آل خليفة”.

وذكر حساب " تاريخ " آل سعود " عبر " تويتر " : أن الإمام سعود بن فيصل أهداه للشيخ أحمد بن خليفة “بسبب مناصرته له في معركة جودة عام 1287هـ/1870م،.

وتابع “تاريخ آل سعود” أن سُمي بالأجرب لوجود بعض الصدأ عليه، والملك عبدالعزيز لم يستخدمه في مسيرته لتوحيد السعودية بل استخدم غيره من السيوف، حيث كانت له أربعه سيوف وهي (رقبان) و(صويلح) و(ثويني) و(ياقوت) وكان سيفه (رقبان) أحب السيوف له”.