تعليق أنور قرقاش على انعقاد القمة الخليجية في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى): قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش:" نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي ". قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش:" نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي ". وأضاف " قرقاش ":" إدارة المملكة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل ". وكان وزير الخارجية الكويتي، أعلن أن المملكة ستستضيف القمة الخليجية السنوية في 5 يناير المقبل. وأوضح أن الكويت في عهد أميرها الشيخ نواف الأحمد مستمرة في نهج أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح " بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية، وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

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