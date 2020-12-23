بالفيديو.. ضبط عدد من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):تمكنت الفرق التفتيشية في الهيئة العامة للملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، من ضبط عدد من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.
وجاء ذلك خلال حملات المشتركة المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة.
وفي وقت سابق تمكنت الفرق التفتيشية في الهيئة العامة للملكية الفكرية، من ضبط عدد من الكتب المنسوخة، في مراكز خدمات الطالب.
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