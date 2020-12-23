شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط عدد من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

تمكنت الفرق التفتيشية في الهيئة العامة للملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، من ضبط عدد من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

وجاء ذلك خلال حملات المشتركة المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة.

وفي وقت سابق تمكنت الفرق التفتيشية في الهيئة العامة للملكية الفكرية، من ضبط عدد من الكتب المنسوخة، في مراكز خدمات الطالب.