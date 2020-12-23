شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن بن مساعد يهاجم المتنمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، رسالة للمتنمرين، مؤكدًا أنهم “جبناء”.
وقال “بن مساعد” عبر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “سؤال لمن يرد على تغريدة بتنمر أو قلة أدب مع أن التغريدة لا تتعرض له أو لأي شيء يخصه لا من قريب أو بعيد وليس بينك وبينه أي معرفة”.
وأضاف قائلا: “هل من الممكن أن تقول تعليقك المتنمر المسيء للشخص في وجهه لو جمعكما مكان واحد؟.. غالبًا أن الإجابة ستكون: لا.. إذًا أنت فوق أنك قليل أدب أنت أيضًا جبان!”.
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