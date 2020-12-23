شاهد.. أمريكي يشجع ناقته المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بطريقة جنونية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو حركات استعراضية من جانب أول أمريكي يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. أظهر مقطع فيديو حركات استعراضية من جانب أول أمريكي يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. وبدا في الفيديو الأمريكي حسن جوزيف الشهير بـ" ديفيد " يقف في سقف السيارة ويمشي خلف ناقته الفردية المشاركة في المهرجان " فيكتوريا ". ورصد المقطع الأمريكي المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز يهتف باسم ناقته ويتحدى المنافسين، بقوله: " فيكتوريا نمبر وان ". ويذكر أن حسن جوزيف، المستثمر الأمريكي، قال في تصريحات سابقة، إن مشاركته كأول أمريكي في المنافسات بالفردية فيكتوريا، ستكون بداية لمشاركات قادمة سيجري تعزيزها بصفقات أخرى.

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