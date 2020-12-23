«أبشر» تعتذر للمستفيدين وتطالبهم بدخول المنصة في وقت لاحق

أعلنت منصة أبشر أنها تجري حاليًّا صيانة وتحديثات، وحثت العملاء على الدخول بوقت لاحق إليها.

وقالت المنصة بتوضيح للعملاء، عبر موقعها الإلكتروني: «عميلنا العزيز، نعتذر عن الإزعاج نقوم حاليًّا بإجراء صيانة وتحديثات على منصة أبشر نشكر لك تفهمك ويرجى المحاولة في وقت لاحق»، وظهرت الرسالة للمستفيدين عبر منصتي «أبشر أعمال، وأبشر أفراد».

وتتاح بوابة أبشر أعمال للخدمات الإلكترونية بالمملكة لاستخدام الشخصي، ويخضع دخول العميل واستخدامه لهذه البوابة لبنود وشروط الاستخدام العامة، ولأنظمة المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك يعد وصوله ودخوله إلى البوابة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام، سواء أكان مستخدمًا مسجلًا أم لم يكن، وتسري هذه الموافقة اعتبارًا من تاريخ أول استخدام لك لهذه البوابة.

وبشكل عام تقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

اقرأ أيضًا:

تنبيه من منصة «أبشر» بخصوص خدماتها الإلكترونية