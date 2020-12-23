بالفيديو.. ضبط أجهزة بث فضائي داخل مخبأ سري تنتهك حقوق الملكية الفكرية

ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عددًا من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن عملية الضبط جاءت خلال حملات المشتركة المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة.

وقال أحد أعضاء فرق الهيئة، أنه تبين أن المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية يستخدمون مخبأ سريًّا، لوضع تلك الأجهزة فيها عبر فتحة غير واضحة بمحل مخالف تمت به عملية الضبط، وذلك باستخدام برامج مخصصة لهذا الشأن.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وانفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك اعتدادًا بأن حماية الحقوق من أساسيات حفظ الأمن والأمان والانضباط في أي مجتمع؛ لذا اجتهدت السعودية في مكافحة التجاوزات في الأمور العامة التي تمس حياة المواطنين، وحتى السرقات الفكرية.