«التنمية الاجتماعية» يوضح الإجراءات المتبعة حال رفض قرض الأسرة

حدّد بنك التنمية الاجتماعية الإجراءات الواجب إتباعها حال رفض طلبات قرض الأسرة؛ بسبب عدم سماح الالتزامات المالية.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: حاولت تقديم طلب قرض أسرة؛ لكن رُفض بحجة أن الالتزامات المالية القائمة لا تسمح بمزيد من الأعباء مالية.. ماذا أفعل؟.

وقال البنك: يمكن الإطلاع على المنتجات المناسبة وقيمة التمويل التقريبية المتاحة حسب الدخل والالتزامات المالية الحالية باستخدام حاسبة التمويل على الرابط اضغط هنا.

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