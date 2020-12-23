قرقاش: إدارة المملكة لملف الحوار الخليجي «موضع ثقة»

عبر عن تطلع بلاده إلى قمة ناجحة في العاصمة السعودية

عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تطلع بلاده إلى قمة ناجحة في الرياض، "نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي". وأوضح قرقاش، أن إدارة السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل. وكان قرقاش، قال في تصريحات له أمس، إن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، إلا أنه أكد أن المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق.

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