«البيئة» تحدد شروط الاستفادة من منصة «ريف»

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الشروط الضرورية اللازمة ختى يتمكن المستخدم من الاستفادة من برنامج منصة ريف.

وكتب الحساب الإلكتروني الرسمي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الموثق من خلال موقع تويتر، من يستفيد من #برنامج_ريف؟.. 7 شروط ..أي مزارع يستطيع أن يستفيد من الدعم في حال انطبقت عليه.

الشروط والمتطلبات

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 7 شروط أساسية ولازم توافرها في أي شخص يريد الاستفادة من منصة ريف، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل

- أن يكون ممتهنًا لأحد المهن الزراعية المحددة

- ألا يشغل أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص

- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية

- ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد عن 6 آلاف ريال

- رفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط

- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة نشاط الزراعة

منصة ريف

وفي ديسمبر الجاري، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، والذي يأتي تعزيزًا لقدرات صغار المنتجين الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

ويهدف البرنامج لضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

ويستهدف البرنامج عددًا من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

اقرأ أيضًا:

«البيئة والمياه والزراعة» تبين طريقة التسجيل في منصة أراضي

غرامات الاحتطاب وقطع الأشجار.. «البيئة»: تصل لـ50 ألف ريال