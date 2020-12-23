«الصحة» تطمئن المواطنين بشأن لقاح كورونا: لا يؤثر على الجينات

أكدت أنه آمن
جددت وزارة الصحة التأكيد على مأمونية لقاح كورونا، مؤكدة أنه مجرب ومعتمد وفعّال.
وطمأنت وزارة الصحة في مقطع توعوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، المواطنين بشأن القاح، قائلة: إنه لا يؤثر على الجينات.
وكانت وزارة الصحة، كشفت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 352418 حالة، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6148 حالة، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، و169 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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