«المياه»: يحق للعملاء الاعتراض على الفواتير «غير المفهومة»

أوضحت شركة المياه الوطنية، أحقية عملائها في الاطلاع على تفاصيل فواتيرهم وآلية الاعتراض بشأنها.

وقالت الشركة، عبر حسابها «العناية بالعملاء»، على موقع «تويتر»، إن من أبسط حقوق عميل الشركة أن يعرف تفاصيل فاتورته، ويمكنه أيضًا الاعتراض على أي مبالغ غير مفهومة لك عبر الرابط التالي اضغط هنا.

جاء ذلك ردًا من شركة المياه، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «تصلني بسعر مبالغ فيه علمًا بأن المنزل خال لأكثر من سنة ولا يوجد عندي صرف صحي علمآ بأني من ذوي الأحتياجات الخاصة ولا أتمكن من المراجعة».

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