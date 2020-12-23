حول غياب اسم المؤسسة.. «أبشر أعمال»: على العميل التواصل مع وزارة التجارة

أوضحت منصة «أبشر أعمال»، آلية تجاوز مشكلة غياب اسم المؤسسة على منصتها، وذلك بالتواصل مع وزارة التجارة وربط البيانات.

جاء ذلك ردا من المنصة، على تساؤل وردها، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: «لدي مؤسسة غير موجودة على أبشر أعمال، رغم وجودها بمكتب العمل والتأمينات، فما هي طريقة نزولها على أبشر أعمال؟».

وقالت المنصة، إن العميل في تلك الحالة عليه التواصل مع وزارة التجارة لتحديث وربط بيانات المؤسسة.

وتتاح بوابة أبشر أعمال للخدمات الالكترونية بالمملكة لاستخدام الشخصي، ويخضع دخول العميل واستخدامه لهذه البوابة لبنود وشروط الاستخدام العامة، ولأنظمة المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك يعد وصوله ودخوله إلى البوابة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام، سواء أكان مستخدماً مسجلاً أم لم يكن، وتسري هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ أول استخدام لك لهذه البوابة.

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