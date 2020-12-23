«العدل» تحذر من تزوير إجابات الاختبارات المدرسية: السجن والغرامة 60 ألف ريال

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، العقوبات المقررة حال تزوير أوراق إجابات الاختبارات المدرسة أو بيانات رصد نتاجها.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: يُعاقب كل من زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بإحدى هاتين لعقوبتين أو كلتيهما (السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر ـ غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال).

وأكدت أن كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 شهور وغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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