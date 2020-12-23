«العدل» تحذر من تزوير إجابات الاختبارات المدرسية: السجن والغرامة 60 ألف ريال

يعاقب المختص بإحداهما أو كلتيهما..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، العقوبات المقررة حال تزوير أوراق إجابات الاختبارات المدرسة أو بيانات رصد نتاجها.
وفي بيان لها، قالت الوزارة: يُعاقب كل من زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بإحدى هاتين لعقوبتين أو كلتيهما (السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر ـ غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال).
وأكدت أن كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 شهور وغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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