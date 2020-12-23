«الصحة»: بعد أخذ اللقاح.. الجهاز المناعي يتعرف على كورونا ويقاومه

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن تركيبة لقاح كورونا لا تحتوي على أي جزء من بروتين الفيروس نفسه بل يعتمد على تقنية تعمل على تحفيز إنتاج الأجسام المضادة، وهي تقنية mRNA.

وأضافت الوزارة عبر حسابها «الصحة 937» المخصص للرد على استفسارات المواطنين، إنه عند أخذ اللقاح يستجيب له الجهاز المناعي؛ فيتعرف على الفيروس فور دخوله الجسم وينتج الأجسام المضادة وهي بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض، ثم يقوم الجهاز المناعي بعد ذلك بتذكر المرض وكيفية مكافحته.

وكانت وزارة الصحة، كشفت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 352418 حالة، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6148 حالة، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، و169 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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