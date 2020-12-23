السعودية | مجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين يعقد دورته الرابعة

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عقد مجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين اجتماعه الرابع أمس عن بُعد عبر الشبكة (On-line)، بمشاركة مسؤولي المكتبة بالمركز الرئيسي بالرياض وفرع جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية .

وأشاد معالي رئيس المجلس الأستاذ فيصل بن معمر بتعامل الفرع وجامعة بكين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من جائحة كورونا، وحثّ على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تطور العلاقات الثقافية والعلمية بين المملكة والصين .

وقد اعتمد المجلس برنامج الأنشطة الثقافية والعلمية للعام 2021م الذي تضمن تعزيز بناء مصادر المعلومات وتطوير خدمات المعلومات بشكل مبتكر، واستئناف الأنشطة الثقافية مع تطبيق إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته، وتنظيم مشاريع التبادل الثقافي عبر الإنترنت “عرض الثقافة الصينية العربية”، مع التركيز على مواضيع ثقافية مختلفة كـ “تمور المملكة العربية السعودية” ، و ” ثقافة الطعام الصينية العربية”، و ” الآثار الثقافية السعودية” ، و “الحصان”، و “الجمل” وغيرها , وتحفيز وتنظيم الطلاب للقيام بالترجمة بين اللغتين الصينية والعربية، والتعريف بالحضارة التاريخية العريقة والثقافة الاجتماعية للأمة الصينية والعالم العربي في شكل صور ونصوص، وتعزيز التواصل الحضاري المتبادل بين الصين والسعودية من خلال التواصل الثقافي .

كما اعتمد المجلس الاستمرار في تعزيز الترجمة بين الثقافتين الصينية والعربية، والقيام بعمل مميز في ترجمة ونشر “ملخص موسوعة المملكة ” للغة الصينية ومراجعة الترجمة بشكل شامل .

فيما قرر المجلس إطلاق موقع إلكتروني جديد لفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وزيادة تحسين خدمات الموقع وتصميمه، وتعزيز ترويج أعمال الفرع والتواصل الثقافي.

يذكر أن الدورة الثالثة للمجلس عُقدت بمقر المكتبة بمدينة الرياض في السادس من شهر يناير الماضي، حيث ناقش الاجتماع خطط وبرامج المكتبة المعرفية ومشروعاتها الثقافية التي تستهدف تعزيز العلاقات بين الثقافتين العربية والصينية، وتفعيل أوجه التعاون الثقافي والعلمي بين المكتبة وجامعة بكين .