السعودية | مذكرة تعاون مشترك بين “شؤون الحرمين” و “معهد الإدارة” لتطوير الموارد البشرية والجوانب التقنية والتنظيمية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:23 مساءً, 23 ديسمبر 2020 م المناطق - واس استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمقر الرئاسة اليوم, معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان.

وجرى خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون المشترك ما بين الرئاسة والمعهد.

إثر ذلك وقع معالي الدكتور عبدالرحمن السديس، ومعالي الدكتور بندر السجان، مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى التعاون في مجالات التدريب، والتحولات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، ومكاتب البيانات والأمن السيبراني والاستشارات الإدارية، لتنمية وتطوير الموارد البشرية، وتطوير الجوانب التقنية والتنظيمية، والإجرائية، لدى الرئاسة، من خلال قدرة المعهد في هذه المجالات، وفق الإمكانيات والخطط الخاصة بالمعهد.

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