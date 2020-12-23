أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يهبط رغم صعود "النفيس" عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت أسعار الذهب في مصر، التراجع خلال تعاملات مساء الأربعاء 23 ديسمبر 2020، رغم ارتفاع المعدن النفيس عالميا قليلا مع تراجع الدولار.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، قليلا في تعاملات الأربعاء، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم توقيع قانون التحفيز مما أوقد شرارة انخفاض الدولار.

وفي مصر تختلف أسعار الذهب باختلاف المناطق والتجار وعيار الذهب، حيث تتراوح قيمة مصنعية الذهب ما بين 30 و60 جنيها.

ويعامل الذهب الإيطالي عيار 18 بأسعار مرتفعة تقترب من قيمة جرام الذهب عيار 21، نظرا لجودته العالية.

توقعات الخبراء

ويتوقع خبراء أن ترتفع أسعار الذهب في مصر مع اقتراب أعياد الميلاد في ظل الإقبال على الشراء في هذه المناسبة، ومع انخفاض الأسعار في الوقت الحالي ينصح بالشراء قبل أن يرتفع الذهب خلال الأيام المقبلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء، نحو 933.75 جنيه، مقارنة بنحو 934.25 جنيه أمس الثلاثاء، حسب منصة "آي صاغة" للذهب والمجوهرات العربية.

عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر تداولا في مصر) نحو 817 جنيه، مقارنة بنحو 817.5 جنيه الثلاثاء.

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل في مصر اليوم نحو 700.25 جنيه، مقارنة بنحو 700.75 جنيه أمس.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 544.75 جنيها، أما جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 466.75 جنيه.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل في مصر اليوم الأربعاء نحو 6536 جنيها مقارنة بنحو 6540 جنيها أمس.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بعوامل عدة أبرزها بورصة المعدن الأصفر العالمية، وحركة أسعار الدولار في أسواق المال، بالإضافة إلي اختلاف المناطق والتجار.

عالميا ارتفاع طفيف

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، قليلا في تعاملات الأربعاء، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي ترامب بعدم توقيع قانون التحفيز مما أدي لانخفاض الدولار.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1860.81 دولار للأوقية (الأونصة) في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1864.60 دولار للأوقية.

وحسب رويترز، ارتفع المعدن حوالي 23% منذ بداية العام ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ 2010 مع شروع البنوك المركزية والحكومات بأنحاء العالم في إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات الرئيسية المنافسة بعد تهديد ترامب بعدم توقيع قانون التعافي، مما زاد من إغراء الذهب للمستثمرين غير الأمريكيين.