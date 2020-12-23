وول ستريت تعاند ترامب بدعم انحسار البطالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الأربعاء، بدعم تراجع البطالة رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة التحفيز.

وجاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع، فيما هدد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات كوفيد-19 حجمها 900 مليار دولار، فيما شهدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة الشهر الماضي، تراجعا حادا.

وحسب رويترز، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.22 نقطة بما يعادل 0.10 % ليصل إلى 30046.73 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.17% مسجلا 3693.42 نقطة.

في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.02 نقطة أو 0.21% إلى 12834.94 نقطة عند الفتح.

تراجع طلبات إعانة البطالة

وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وإن ظل مرتفعا مع تأثر عمل الشركات بإجراءات احتواء الجائحة ولزوم المستهلكين المنازل في ظل تنامي إصابات كوفيد-19.

فيما كان تقرير منفصل أظهر تراجع إنفاق المستهلكين الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان الماضي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 803 آلاف للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع 892 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 885 ألف في أحدث أسبوع.

ورغم تراجع طلبات إعانة البطالة عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس/آذار الماضي، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009.

وتكافح الولايات المتحدة موجة جديدة من تفشي كوفيد-19، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 18 مليونا والوفيات نحو 320 ألف وفاة، بحسب إحصاء أجرته رويترز من واقع البيانات الرسمية.

وجددت حكومات الولايات والحكومات المحلية فرض القيود على الشركات، مما يقوض إنفاق المستهلكين ويطلق موجة جديدة من التسريحات.

تراجع حاد لمبيعات المنازل الأمريكية الجديدة

كما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة أكثر من المتوقع في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، لكن سوق الإسكان تظل مدعومة بمستويات قياسية منخفضة لأسعار الرهن العقاري.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 11% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 841 ألف وحدة الشهر الماضي.

وخُفضت مبيعات أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 945 ألف وحدة من قراءة سابقة 999 ألف وحدة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 11.2 % من مبيعات سوق الإسكان الأمريكية، 0.3% إلى معدل قدره 995 ألف وحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقفزت المبيعات 20.8% على أساس سنوي.