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شاهد.. سقوط مركبة في منحدر جبلي وعر بجازان
متابعات الخليج 365 - جازان
شهدت قمم مصيدة ببلغازي شرقي منطقة جازان، اليوم الأربعاء، سقوط مركبة من نوع جيب؛ مما تسبب في إصابة ركابها.
وتبين أن المركبة سقطت في منحدر جبلي وعر؛ ما أدت إلى وقوع عدد من الإصابات البالغة وتحويلها إلى المستشفى العام.
وطالب عدد من المواطنين بضرورة معالجة مخاطر الطرق والمنحدرات الخطرة وتوسعتها؛ وذلك للحد من هذه الحوادث.
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