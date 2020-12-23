إصابة 10 أشخاص بانفجار منشأة غاز في أمريكا

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصيب 10 أشخاص على الأقل، إثر انفجار في مبنى تابع لمؤسسة بالتيمور للغاز والكهرباء “BGE”، وسط مدينة بالتيمور في أمريكا.

وقالت هيئة إدارة الإطفاء: إن الجرحى الـ10 في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي في سقف المبنى.

وأوضحت أنه تم إنقاذ حوالي 21 شخصًا من داخل المبنى، ويعمل رجال الإطفاء على معاينة الطابق الأخير؛ للتأكد من عدم وجود أشخاص بالداخل.