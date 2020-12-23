اقتصادي لـ”المواطن”: الاقتراض من البنوك لمواجهة الديون ليس حلًا

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اقتصادي لـ”متابعات الخليج 365”: الاقتراض من البنوك لمواجهة الديون ليس حلًا
بعد تغير الأوضاع المالية بفعل جائحة كورونا
متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة
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رأى المحلل الاقتصادي الدكتور توفيق بنجابي، أن الاقتراض من البنوك لتسديد الديون ليس حلًا لمواجهة الظروف، بل يضع الفرد في مشكلة أكبر في حال عدم الالتزام في تسديد قرض البنك، إذ إن الاقتراض لا بد أن يسبقه القدرة على تسديد الأقساط وبانتظام، ويعتمد ذلك على توفر سيولة جيدة في حساب المقترض حتى لا يواجه أي مشاكل مالية أو قانونية في حال عدم الاستطاعة في التسديد.
وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إنه مع جائحة كورونا تغيرت الكثير من الأوضاع المالية، سواء على مستوى الشركات والمؤسسات أو على مستوى الأفراد، فالذين لم تتأثر رواتبهم واستطاعوا الادخار ربما يكونوا في الفترة أكثر قدرة على الاقتراض من البنوك، فحسابهم قادر على السداد بانتظام، أما الذين تأثروا كثيرًا بسبب الجائحة، ولديهم التزامات مالية عديدة، فبالتأكيد لن يستطيعوا الالتزام بالسداد، وهذه الفئة ينصحون بتجنب الاقتراض من البنوك.
نصائح لتفادي الاقتراض من البنوك
ولفت إلى أن البعض يلجأ للاقتراض من أجل تسديد ديونه وهذا أكبر خطأ؛ لآنه سيتحمل تكاليف إضافية قد تكون كبيرة، والحل الوحيد هو ادخار جزء من راتبه وليكن ما يعادل ٢٥٪ وسرعة إرجاع مبلغ الدين بانتظام، كما أنه يجب الادخار بنسبة ١٥٪ من الراتب إذا ليس هناك أي مستحقات وديون خارجية.
وشدد الدكتور بنجابي، على عدم الاقتراض إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي ذلك مثل: شراء منزل أو زواج أو شراء سيارة أما الكماليات غير المهمة فإنه يمكن صرف النظر عنها حاليًا وتأجيلها في أوقات لاحقة عند توفر السيولة، ولكن بشكل عام فإن أهم درس في زمن كورونا تمثل في كيفية الإدارة المثلى للأمور المالية.
بداية لأزمات مالية
وكانت هيئة السوق المالية قد أكدت اليوم، أن الاقتراض هو أحد الحلول المالية لرفع السيولة وتسهيل تحقيق الأهداف، وقد يكون أيضًا بداية لأزمات مالية.
وأوضحت السوق المالية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن الاقتراض هو أحد الحلول المالية التي تزود الشخص بالسيولة المطلوبة لتحقيق أهدافه وتلبية بعض متطلبات الحياة الأساسية التي تحتاج إلى سيولة عالية، كما أنه وسيلة تساعد على حل الأزمات المالية التي تواجه الإنسان.
وتابعت محذرةً أن الاقتراض قد يكون أيضًا بداية لأزمة مالية كبيرة تؤثر على وضع الإنسان المالي.
جاء ذلك ضمن مشاركة هيئة السوق المالية في برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي.
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