شكرا لقرائتكم خبر «البحرية» تدشن طائرات (MH-60R)العمودية القتالية متعددة المهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

من حفل التدشين (مكة) مميزات الطائرات العمودية القتالية متعددة المھام: تمتلك أحدث التقنيات ومنظومات الحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية تنفذ جميع المهام مع سفن جلالة الملك في مختلف الأحوال الجوية تعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كل التحديات والتھديدات بالمنطقة رفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية تعزز الأمن البحري إحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة إحدى الطائرات القتالية (مكة) السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي أمس في مطار القوات البحرية بالجبيل، الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المهام من نوع (MH-60R ) ، بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات المختلطـة (CMF) الفريق سامويل بابارو.وأعرب الغفيلي خلال حفل التـدشين عن فخر القوات البحرية الملكية السعودية بانضمام الطائرات العمودية البحريـة القتالية متعددة المهام، تماشـيا مع الأھداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ونائب وزير الدفاع .

كانت هذه تفاصيل خبر «البحرية» تدشن طائرات (MH-60R)العمودية القتالية متعددة المهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.